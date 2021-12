Azért hozzátette, hogy van az a pénz, amiért mégis megtenné.

Galla Miklós az ATV Egyenes beszéd című műsorában szerepelt, ahol természetesen szóba jött a botrányba fulladó Karinthy-gyűrű ügye is – vette észre az nlc.hu. Mint ismert, Galla enyerte az elismerést, azonban visszavonták tőle, miután egy fellépésén levetkőzött. Azóta továbbgyűrűzött az ügy, Galla visszakérte a gyűrűt Orbán Viktortól , de aztán több humorista is beszállt a nyilvános üzenegetésbe, köztük Laár András is.

Karinthy Frigyesnek minden évben van születésnapja, ő itt lesz, türelmesen vár

– mondta most az ATV-nek. A humorista most úgy véli, hogy nem lehet azt mondani, hogy ezt közönség előtt tette volna, hiszen ez nem nyilvános előadás volt, mindössze öt ismerőse volt jelen. Szerinte egy rosszakarója tehetett arról, hogy ebből ilyen ügy kerekedett.

Galla levélben bocsánatot kért a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatójától, és azt ígérte, hogy ilyen soha többé nem fog előfordulni. Az ATV műsorvezetőjének kérdésére megjegyezte, „persze van az a pénz”.

