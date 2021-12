"Ki fogja ápolni, ha szüksége lesz rá?" – megdöbbentő vallomást tett Damu Roland testvére

Ahogy mi is beszámoltunk, kritikus állapotban van Damu Roland, intenzív osztályon küzd az életéért. Korábban húga, Damu Anita azt nyilatkozta, nem tudta, hogy "ilyen nagy a baj".



A napokban kórházból kórházba szállították, jelenleg a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán kezelik – írja a Borsonline.hu.

A rajongókat a színész ismerősei értesítették arról, hogy kórházba került. A Bors szerint először csak annyit lehetett tudni, hogy kritikus állapotban van, mély altatásban tartják. Állításuk szerint

A lap szerint Damu második oltása után, épp a harmadik vakcina felvétele előtt szintén Covid-dal fertőződött meg, állapota folyamatosan, rohamosan romlott, a Honvédkórházból átszállították a Városmajor utcai klinikára, ahol a december 6-án elhunyt Kóbor Jánost is kezelték. Jelenleg is itt fekszik, az orvosok mindent megtesznek azért, hogy megmentsék az életét.

A Bors több olyan ismerősét is megkereste, akik 2015 áprilisában, a börtönből való szabadulása után mindenben segítették a színészt.

- állítja a lap.

A Bors megkereste Damu húgát is:

Damu Anita a lapnak azt mondta, viszonyuk akkor romlott meg, amikor letagadta kislányát, ekkor minden kapcsolatot megszakítottak. Azt is elmondta, hogy testvére pénzt is kért tőle kölcsön, Anita úgy tudja, nem csak neki tartozik Damu Roland.

Amikor először hallottam az egészségügyi problémáiról, azt gondoltam, csak ki akar bújni a felelősség alól, nem tudtam, hogy ilyen nagy a baj. Tudja a telefonszámomat, megkereshetett volna. Most kezdek magamhoz térni, hogy valóban igaz-e a hír.

- fogalmazta meg.

Anita hozzátette, hogy a nagynénjének sem tudja az elérhetőségét, hogy megkérdezze, mi a baj, vagy tud-e valamiben segíteni.

Mindenki eltávolodott tőle, fogalmam sincs, kihez tudnék fordulni miatta. Neki nem volt családja, nagyon sajnálom, és borzasztó ezt kimondanom, de mindent magának köszönhet. A lelkem most nagyon dolgozik miatta, de nem tudok mit tenni. Ki fogja ápolni, ha szüksége lesz rá? Sokat szenvedtem miatta és a család miatt is, ráadásul nem jött jókor ez a hír, mert kisbabát várok. Sajnálnám, ha így érne véget az élete, de azt nem szeretném, hogy a családtagjaimban miatta bárkinek is lelkiismeret-furdalása legyen. Jobbulást kívánok neki!