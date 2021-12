Tolvaj gyereket cikiz a rendőrség, Kelemen Anna a melleivel védte meg a 14 éves fiút

A hírekből értesült Kelemen Anna arról, hogy Komáromban “elkaptak” egy 14 éves fiút, aki egy áruházból óvszert próbált lopni. A srác ellen erőszakkal elkövetett lopás vétség miatt indult büntetőeljárás.



Fotó: Instagram/Kelemen Anna

Mindezt a rendőrségi oldalon azzal a címmel tálalták, hogy "ciki lebukás":

A meztelenkedős modell úgy érzi, a fiú nem követett el akkora bűnt, hogy ezt érdemelje.

„Hallom a hírekből, miszerint Komáromban 'elkapták' a 14 éves fiút, aki épp most magyarázkodhat a rendőrkapitányságon 'szörnyű bűne' elkövetése miatt. A jelek szerint egészséges férfiúi kíváncsiság vezérli (vezérelte) és felelősségteljes gondolkodás. Nem értem, miért kell most Őt így traumatizálni, pláne most, karácsony közeledtével igazán mutathattunk volna egy kis megértést, s néhány óvszerrel megajándékozhattuk volna. Ki tudja, talán a nőktől is elmegy a kedve, vagy a barátnője egy számmal növeli a meg nem született gyermekek számát a statisztikában ….a mai nehéz időkben, amikor egy párduc kóborol egy számára idegen tájon, járványok tombolnak a világban, értékként kellene őrizni és örülni, hogy működnek még az egészséges ösztönök”