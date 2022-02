Az egykori szépségkirálynő a life.hu-nak elárulta, mi volt az utolsó csepp a pohárban.

Nem túlzás azt mondani, hogy az utóbbi egy hónapban Kulcsár Edina és Szabó András Csuti válása folyik a csapból is. Minden nappal újabb részletek derültek ki a páros házasságáról és annak lezárásáról. Az érintettek pedig nem győznek reagálni a szárnyra kapott, vadabbnál vadabb pletykákra. Nem is csoda tehát, hogy Edina is szerette volna tisztázni a dolgot a nyilvánosság előtt.

Az egykori szépségkirálynő a life.hu-nak elmondta, hogy ő és üzletember férje mindent megtettek azért, hogy megmentsék a házasságukat. Mégis: hat év után úgy látták jónak, ha külön utakon folytatják. Most pedig azt is elárulta, mi adta meg a végső lökést, mi volt az, ami miatt a válás mellett döntött.

A végső lökés a boldogság iránti sóvárgás volt, hogy visszanyerjem önmagam és a maximális szeretetemet, gondoskodásomat tudják élvezni a gyermekeim. (...) Nem egyezett a szeretetnyelvünk, ez pedig sok problémához tud vezetni, de kár is erről beszélni, hiszen mindannyian mások vagyunk, így másra is vágyunk

– nyilatkozta a lapnak, hozzátéve, hogy számára jelenleg a gyermekei a legfontosabbak.

