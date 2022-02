Két hónapja hunyt el Kóbor János, hamvait még mindig nem temették el

Az Omega menedszere az adminisztrációval és a család rossz lelkiállpota miatt nem történt még meg a búcsúztatás.

December 6-án hunyt el Kóbor János, az Omega együttes énekese, ám a Blikk szerint még mindig nem történt meg hamvainak eltemetése.

Trunkos András, a zenekar menedzsere a lapnak a következőt nyilatkozta:

Folyamatosan keresnek, sőt, olykor már számonkérnek a rajongók, hogy mikor lesz Mecky igazi búcsúztatása. (...) Érthető a kíváncsiság, mert a fájdalom bennük és valamennyiünkben nem csitul. Úgy vagyunk vele, hogy talán valamiféle megnyugvást hozhat a gyászszertartás. Meckyt elengedni szinte lehetetlenség, de az élet megköveteli a magáét: búcsúznunk kell tőle. Ez február végéig megtörténik majd.

Trunkos szerint az adminisztráció miatt kell ennyit várakozni.

Zsóka meglehetősen rossz lelkiállapotban van, és akkor finoman fogalmaztam. Próbál erősnek tűnni, már csak a gyönyörű lányuk, Léna miatt is, de ez embert próbáló időszak számára is. Segítünk, ahogy tudunk, éppen ezért én intézem mindkét gyászszertartás engedélyeit. Merthogy lesz egy szórás a Balatonnál, Mecky hamvainak egy része oda kerül. Másik része pedig a bazilikába. Méltó helyre. A balatoni ceremóniához már megvan az összes engedély, és napokon belül a bazilikával kapcsolatban is ezt mondhatom (...) Addig a hamvak egy elkülönített szekrényben vannak elhelyezve. Fontos hangsúlyoznom, hogy mindkét búcsúztatón csak a család lesz és lehet ott

- mondta el a lapnak a zenekar menedzsere.

Mivel a zenekarból 2020-ban ketten is (Benkő László és pár nappal később Mihály Tamás) elhunytak, az ő emlékük ápolására is szükség van a rajongók szerint – egyesek azt is hozzáteszik, hogy ne csak Kóbornak, de Benkőnek is állítsanak méltó emléket. Ezzel kapcsolatban Trunkos András azt mondta el a Blikknek, hogy hozzá is eljutottak ezek a vélemények, de mindenkit megnyugtat, hogy mindegyik elhunyt zenész fontos a zenekar életében.

(...) Benkő Lacinak a Farkasréti temetőben van a végső nyughelye, és gyönyörű, különleges márvány sírkő készül, amelyen lesz egy Hammond orgona, egy szintetizátor és egy szék. Ez Benkő Laci zarándokhelye is egyben. Ami Meckyt illeti, egy művész már dolgozik a Bátaszék főterén felállítandó, egész alakos álló, és egy másik, Aligán elhelyezendő ülő szobron. Nyáron már ott állhatnak remé­nyeink szerint a rajongók az élethű műalkotások előtt

- nyilatkozta a lapnak a menedzser.

