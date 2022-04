Összeomlott Putyin terve: alig haladnak az oroszok, elismerték a veszteségeiket is

Brit hírszerzői jelentések szerint az oroszok semmiféle lényeges haladást nem értek el az elmúlt 24 óra harcaiban. A londoni védelmi minisztérium arról is beszámolt, hogy az ukránok sorozatos ellentámadásai hátráltatják az inváziós erőket céljaik elérésében.

Sem az orosz haditengerészetnek, sem a légierőnek nem sikerült felülkerekednie az ukrán védőkön és így nem tudnak érdemi támogatást nyújtani az inváziós csapatoknak. A brit hírszerzés úgy tudja, hogy még mindig heves harcok dúlnak Mariupol birtoklásáért és ezek a csatározások akadályozzák az oroszok Donbász-i hadműveleteit is.

Moszkva e hét elején jelentette be, hogy megkezdődött az úgynevezett ukrajnai különleges katonai művelet második szakasza, amelynek célja a keleti, Donbász régió elfoglalása.

Nagy-Britannia bejelentette, hogy a legkorszerűbb, Challenger-2 típusú harckocsikat szállítja Lengyelországnak. Londonban azt közölték, hogy a lengyelek ezekkel akarják pótolni azokat a T-72-es tankokat, amelyeket Ukrajnába küldenek.

Ugyanakkor a Ria Novosztyi orosz állami hírügynökség arról számolt be, hogy a brit különleges erők legalább 20 tagja ukrán katonákat képez ki diverzáns feladatokra Lemberg környékén.

A SAS nevű brit kommandó egységet a második világháború idején hozták létre, és harcosai főként a titkos katonai műveletek végrehajtásának szakértői.

Az oroszok hivatalosan is elismerték, hogy áldozatokat is követelt a Moszkva cirkáló elvesztése. A védelmi minisztérium most azt közölte, hogy egy tengerész meghalt, 27 pedig eltűnt, amikor elsüllyedt a fekete-tengeri orosz flotta zászlóshajója. Korábban az oroszok azt hangoztatták, hogy a hadihajó mind az 510 tengerészét épségben kimentették.

Moszkvában viszont ahhoz továbbra is ragaszkodnak, hogy a cirkálón ismeretlen okból ütött ki tűz, amelynek következtében felrobbant a lőszerraktár és a sérült hajó a viharos tengeren elsüllyedt.

Az ukránok ezzel szemben arról számoltak be, hogy két rakétájuk találta el a Moszkva hadihajót és ez okozta a vesztét. Nyugati szakértők a hajóról megjelent fényképek alapján hihetőnek tartják az ukránok állítását.