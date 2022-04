Panka szombaton egy divatbemutatón vonult végig a kifutón.

Liptai Claudia/Facebook

Liptai Claudia lánya, Panka még 16 éves sincs, de már most is szép sikereket tudhat magának modellként. Korábban már olyan márkáknak dolgozott, mint a Sugarbird, most pedig az eksüvői ruhákkal foglalkozó Dalaarna bemutatóján sétálhatott végig a kifutón.

Nagyon sok éven át állandó vendégei voltunk a Dalaarna bemutatóknak. Tegnap este a 20. Évfordulóján a divatháznak Panka a részévé is vált

– írja a Facebook-posztjában Liptai. A hashtagekkel pedig azt is kifejezte, hogy milyen büszke lányára.