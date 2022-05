Az énekesnő az Összezárva című műsorban nyílt meg az apjával való kapcsolatáról.

Dér Heni/Facebook

Hajdú Péter több témát is érintett Dér Henivel, beszéltek többek között első babája elvesztéséről, de a karrierjéről is. És ha már karrier, szóba jött az is, hogy édesapja nem támogatta őt, amikor énekesi pályáját kezdte tervezgetni.

Rá kellett jönnie pár év elteltével, hogy nem tudod ráerőltetni a gyerekedre, amit te szeretnél. A mai napig sokszor elmondom apukámnak, hogy rosszabbul járt volna, ha én fiú lennék

– mondta az énekesnő. Majd azt is elárulta, miből fakad a stílusa, amit mindannyian jól ismerünk: