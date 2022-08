Berki Mazsi máris párra talált? Megszólalt egy közeli barát

Berki Mazsi egy dalpremieren vett részt, a nyilvános eseményen pedig egyből kiszúrták mellette Nádai Anikó volt férjét.



Fotó: TV2

A találgatások természetesen azonnal elindultak, hogy vajon milyen viszony lehet Berki Mazsi és Kovács Dániel között. Az eseményen a Blikk munkatársa is jelen volt, így megörökíthette, hogy Mazsi az ismert producer oldalán tűnt fel. Számos hazai híresség jelen volt az eseményen, ahol Zalatnay Sarolta az új szerzeményükön kívül több dalt is elénekelt.

A találgatásokkal kapcsolatban Berki Krisztián özvegye túl sokat nem mondott, de közösségi oldalán megosztott sztorijában azzal cáfolta a híreket, hogy véletlenül kerültek egy asztalhoz. Ennek ellenére most is heves támadások céltáblája lett. Többen is sérelmezték, hogy "hamar túllépett Krisztiánon"

Azon is meglepődtem, hogy Mazsi megjelent az eseményen, hiszen mindenki tudja, hogy milyen nehéz időszakon van túl. Attól pedig sokunknak tátva maradt a szája, hogy partnerrel töltötte az estét. Mindvégig egymás mellett ültek és beszélgettek, láthatóan bizalmas, közeli kapcsolatban vannak. Szinte senkivel nem foglalkoztak, csak egymás társaságát élvezték. Mazsi végig mosolygott, akárcsak Dániel

– mesélte a lapnak az egyik szemtanú.

Mazsi nagyon hálás minden olyan embernek, aki együttérez vele és segíti ebben a nehéz időszakban. Dániel is közéjük tartozik, jó barátja és támasza

– mondta a Blikknek Mazsi egyik közeli barátja.

Mazsi még nem nyitott a férfiak közeledésére, de a megértő szavakat és a segítő kezet elfogadja. Szerintem nincs abban kivetnivaló, hogy nem akart egyedül üldögélni egy partin

- tette hozzá.