A márciusban elhunyt dobos, Taylor Hawkins emlékére rendeztek koncertet Londonban.

Zenésztársuk, Taylor Hawkins halála óta először lépett színpadra a Foo Fighters, a londoni Wembleyben adtak egy hatórás showt egy sor sztárvendéggel karöltve elhunyt dobosuk tiszteletére.

Az énekes érthető módon többször is elérzékenyedett, a Times Like These előadása közben kicsit meg is állt, mert nem bírta visszatartani a sírást.