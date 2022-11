Az brit hercegné Magyarországra látogat, akár Ön is találkozhat vele!

Hamarosan Magyarországra érkezik Sarah Ferguson, yorki hercegné.



Fotó:YouTube

Ferguson heteken belül magyar nyelven is megjelenő könyvét hozza el hazánkba, ahol dedikálás keretében lehetőséget biztosít olvasóinak a személyes találkozásra. Emellett arra is szakít majd időt, hogy több jótékonysági látogatáson is részt vegyen.

Regénye, A szív iránytűje romantikus történet, amely számos, az ősei sorsával és a saját életével is párhuzamba hozható elemet tartalmaz.

„Nagyon izgatott vagyok, hogy visszatérhetek ebbe a gyönyörű városba, Budapestre. Alig várom, hogy a dedikáláson találkozzak a magyar olvasókkal, ahogyan azt is, hogy megoszthassam velük Lady Margaret történetét, amely számos helyen párhuzamot mutat a saját életemmel.”

– árulta el a hercegné, aki november végén érkezik majd Magyarországra. A regény főhősét egyébként a szerző saját üknagynénjéről formázta.

