A brit fogadóirodák szerint Rishi Sunak a legesélyesebb a Konzervatív Párt vezetői tisztségére

A brit fogadóirodák a pénteki nyereménykiírásokból következtetve Rishi Sunak volt pénzügyminisztert tartják a győzelemre legesélyesebb jelöltnek a kormányzó Konzervatív Párt vezetői tisztségéért folyó versengésben. A párt új vezetője az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke lesz.

A brit Konzervatív Párt vezetői tisztségére pályázó Rishi Sunak volt pénzügyminiszter beszél a párt kampányrendezvényén Norwichben 2022. augusztus 25-én. Sunak Liz Truss külügyminiszterrel verseng a párt vezetéséért. A leendő pártvezető azért lesz egyben az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke is, mert Boris Johnson kormányfő július 7-én bejelentette távozását a párt éléről. A vezetőválasztás eredményét szeptember 5-én jelentik be. Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen

Liz Truss jelenlegi miniszterelnök csütörtökön – hivatalba lépése után alig 45 nappal – jelentette be, hogy a távozik a Konzervatív Párt éléről, miután az adócsökkentési programja miatt támadt hatalmas piaci felfordulás nyomán az alsóházi tory frakció jelentős része ellene fordult.

A lépés miniszterelnöki tisztségének megszűnését is jelenti, de Truss a Downing Street-i hivatala előtt felolvasott rövid nyilatkozatában közölte, hogy utódja megválasztásáig ellátja kormányfői teendőit.

A szabályok alapján hétfő délutánig lehet jelentkezni a tisztségre, és azok a jelentkezők juthatnak tovább a választási szakaszba, akik az alsóházi konzervatív frakció legalább száz tagjának támogatását megszerzik.

A 357 fős frakciólétszám legfeljebb három jelölt részvételét teszi lehetővé az utódválasztási folyamatban.

Ha hétfőre valóban sikerül három jelentkezőnek egyenként száz támogató frakciótagot felsorakoztatnia maga mögött, az alsóházi tory pártcsoport egyetlen szavazási fordulót tart, és a versengésből az a jelölt esik ki, aki a legkevesebb voksot kapja.

Ha az állva maradt két jelölt egyike sem lép vissza, a Konzervatív Párt 170 ezres tagsága gyorsított online szavazási eljárással választja meg közülük a párt új vezetőjét és így a következő brit kormányfőt. E szavazás határideje péntek délután, így legkésőbb egy hét múlva új miniszterelnöke lesz az Egyesült Királyságnak.

Az új kormányfő kiléte azonban már hétfőn kiderülhet, ha csak egy jelentkezőnek sikerül száz frakciótag támogatását elnyernie, mert ebben az esetben értelemszerűen nem lenne szükség a párttagság szavazására.

A győzelemre esélyesnek tartott potenciális utódjelöltek közül péntek délutánig egyik sem jelezte hivatalosan, hogy indulni kíván a tisztségért.

Ketten viszont bejelentették, hogy nem indulnak: Jeremy Hunt pénzügyminiszter már csütörtökön, Ben Wallace védelmi miniszter pénteken közölte, hogy nem kíván részt venni a vezetőválasztási versengésben.

Wallace, aki az előző miniszterelnök, a sorozatos belpolitikai botrányok miatt nyáron távozásra kényszerített Boris Johnson szoros szövetségese volt, péntek délutáni nyilatkozatában közölte: most is arra hajlik, hogy Johnsont támogassa, ha a volt kormányfő indul a tisztségért, de "készségesen" meghallgatja Rishi Sunak programját is.

Wallace a második kabinettag, aki bejelentette, hogy Johnson megválasztását pártolná. Előzőleg Jacob Rees-Mogg, az üzleti ügyek minisztere – szintén Johnson régi szövetségese – jelezte, hogy az előző kormányfőt szeretné ismét a miniszterelnöki székben látni.

A brit fogadóhálózatok a pénteki nyereménykiírások alapján azonban Rishi Sunakot, Johnson egykori pénzügyminiszterét tartják messze a legesélyesebb utódjelöltnek.

A legnagyobb brit fogadócég, a William Hill péntek délután 4/5-ös nyereményeséllyel jósolta Sunak győzelmét.

Ez a kiírás azt jelenti, hogy aki 100 fontot tesz fel a volt pénzügyminiszter győzelmére, a feltett pénzen felül bruttó 180 font haszonra számíthat.

A cég Boris Johnson győzelmét 6/5-ös kiírással ajánlotta fogadásra pénteken. Ennek alapján a volt kormányfő újbóli megválasztására feltett 100 fontos tét 220 font bruttó nyereményt ígér, vagyis a William Hill kisebb esélyűnek tartja Johnson győzelmét, mint Rishi Sunakét.

A Konzervatív Párt vezetői posztjára ugyancsak esélyesnek tartott Penny Mordaunt volt védelmi miniszter győzelmét a William Hill péntek délután 9/1 esélykiírással kínálta fogadásra. A cég számítási módszertana szerint ez 100 fontos tét esetén bruttó ezer font körüli nyereményt valószínűsít.

A lehetséges indulók között ugyancsak emlegetett két volt belügyminisztert, Suella Bravermant és Priti Patelt a fogadóiroda gyakorlatilag teljesen esélytelennek tartja: az ő győzelmükre péntek délután 150/1, illetve 250/1 kiírás volt érvényben.