A rendőrség kampányarca volt, nemrég három napra fogdába került Oláh Gergő, mert jogsi nélkül vezetett

Az egykori X-Faktor-győztes többször is a megengedett sebesség felett hajtott, voltak már közlekedési szabálysértései is, emiatt bevonták a jogosítványát, de ő ennek ellenére tovább vezetett. Emiatt került három napra fogdába a rendőrség egykori reklámarca.

A Blikk cikke szerint több gyorshajtás és néhány más szabálysértés miatt vonták be az X-Faktor egykori győztesének jogosítványát, ám az énekes ennek ellenére továbbra is vezetett – emiatt került három napra fogdába, mikor elkapták a rendőrök, akik a lap értesülései szerint már "vadásztak" a celebre.

Fotó: Facebook/Oláh Gergő Hivatalos Oldala

A lap elsőként számolt be arról, hogy Oláh Gergő volt az, akit Nógrádban leültettek kicsit a rendőrök, a helyzet pikantériáját pedig az adja, hogy Oláh korábban a rendőrség kampányarca volt. A napokban a bíróság 300 ezer forintos pénzbírságot szabott ki rá, valamint 3 hónapra eltiltották a vezetéstől.

A Blikk állítása szerint egy bennfentes rendőrségi forrás a következőket mondta nekik az üggyel kapcsolatban:

Már vadásztak rá, mert notórius gyorshajtó. Mivel 2015-ben szerepelt egy rendőrségi kampányban és klipben, amely a roma fiatalok számára népszerűsítette a rendőri hivatást, azt hitte, „sérthetetlen”. Vélhetően ezért is mert autóba ülni, miután bevonták a jogosítványát.

Oláh Gergő a lap megkeresésére nem akart nyilatkozni, ám később a közösségi oldalán maga is elismerte, hogy ő az a "nógrádi celeb", aki három napra őrizetbe került, mert jogosítvány nélkül vezetett.

„10 éve az életem nagy részét autóban töltöm, olykor sietnem kell egyik városból a másikba, vagy az ország egyik végéből a másikba, hogy időben odaérjek a közönséghez, így lett pár gyorshajtás, plusz 1-2 szabálysértés, így sajnos, össze is jött a 10 év alatt annyi büntetőpont, ami miatt végül bevonták a jogosítványomat egy időre! Ez idő alatt voltak olyan esetek, amikor sehogy nem tudtam megoldani, hogy eljussak fontos helyekre, így autóba ültem! Meg is kaptam érte a büntetésem! A következőket szeretném tisztázni a félreértések miatt: 10 éve van jogosítványom! Több mint 1 millió km-t vezettem le! Soha nem volt semmilyen balesetem! Nem vagyok tökéletes, hibáztam, de tanultam belőle! Jobban figyelek ezután!!! Megtanultam egy életre, hogy a felelőtlen, meggondolatlan döntéseknek mindig lesz negatív következménye! Ezt Ti se felejtsétek el!”

– írta a közösségi oldalán Oláh Gergő.

Dr. Borbély Zoltán közlekedési szakjogász szerint ha a következő három hónapban újra a volán mögé ülne az énekes, és elkapják a rendőrök, akkor akár egy évre is börtönbe kerülhet.

"Nagyon fontos, hogy a pontok elévülése – a szabálysértések elévülésének 2 évével szemben – 3 év! Ezt sokan figyelmen kívül hagyják vagy nem is tudnak róla, pedig ennyi ideig gyűlnek a büntetőpontok. A 12. pont után a szabálysértő kap egy figyelmeztetést, hogy hamarosan eléri a 18 pontot, amikor is a vezetői engedélyét elveszik, utánképzésen kell részt vennie, és újra vizsgáznia kell, hogy visszaszerezze. Azért ez a 12 pont, mert az elsőbbségi szabálysértések – mint például a piros lámpán való áthajtás vagy gyorshajtás – általában 6 pontba „kerülnek”. Így már csak egy ilyen szabálysértés választ el minket a 18 büntetőponttól."

A közlekedési szakjogász a lapnak azt is elárulta, pénzbírságként ilyenkor maximum 150 ezer forintot szabnak ki a szabálysértőre. Ez azonban halmozódhat, ha valaki ismét autóba ül és vezet – mint Oláh Gergő esetében is megtörtént. Borbély Zoltán ugyanakkor a háromnapos őrizetbe vétellel nem ért egyet, mert szerinte annak visszatartó ereje nem érvényesül, felelslges erődemonstráció csak, amit nem is minden kapitányság alkalmaz.