Meglepő őszinteség: Schobert Norbi elárulta, hogy visszaéltek a betegségével a cégen belül

A fitneszguru kitálalt.

Tavaly év végén beszállítási problémákról és csődhelyzetről volt szó Schobert Norbert franchise üzletei környékén, de Norbi akkor úgy nyilatkozott, csak logisztikai átállás van a cégben.

Fotó: MTI/Mónus Márton

A Blikk megkereste a fitneszgurut, aki meglepő őszinteséggel beszélt arról, milyen nehéz időszakon van túl.

"Az első csapás a koronavírus-járvány volt. Rengeteg bolt ráment a vásárlási korlátozásokra: a plázákba nem mehettek be az emberek, így kevesebbet vásároltak, a bérleti díjak azonban nem csökkentek. Majd jött a sztrókom, és sajnos, cégen belül volt, aki visszaélt a betegségemmel. Majd jött a rezsiválság, az élelmiszerinfláció, ami még tovább csökkentette a boltok számát. Ennek az lett a vége, hogy egy komoly befektető állt a cégem mögé, teljes reorganizáció zajlik. Eddig kizárólag franchise-rendszerben működtünk, de mostantól lesznek saját boltok is. Rengeteg új termék jön, nem csak Update. Logisztikai váltás is történt. Komoly váltáson megy át a cég, és mindenben benne vagyok, a további részletekről azonban nem beszélhetek"