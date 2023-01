Szerelmet színlelt, de kifosztotta az örömlányokat a körözött magyar strici

Német-magyar rendőri akcióban fogták meg Berlinben L. Zsoltot és C. Ildikót. Harmadik társukkal együtt már letartóztatásban vannak, de a banda negyedik tagját továbbra is körözik.

A bűnözők kiszolgáltatott nőket kényszerítettek az utcára. Fotó: police.hu

A bűnbanda 2017-től űzte illegális tevékenységét – írja a Police.hu. Módszerük az volt, hogy Magyarországról kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket szerveztek ki Németországba, prostitúciós munkára. Az összetoborzott lányokat aztán vagy repülővel, vagy kisbusszal szállították ki Berlinbe, majd a részükre bérelt lakásokban szállásolták el őket.

Az áldozatok szóbeli eligazítását, ennek során a szexuális szolgáltatások pontos árszabásának megállapítását, és a minimum megkeresendő napi bevétel összegének meghatározását követően a sértettek Berlin bizonyos, az elkövetői kör által ellenőrzött és bevédett utcáin kezdtek el dolgozni.

Az emberkereskedők folyamatos megfigyelés alatt tartották őket, minden ügyfél után beszámolási kötelezettséggel tartoztak. A bűnbanda vezetője, L. Zsolt irányítása alá tartozó utcaszakaszok használatért a lányoknak naponta 150 euro leadót kellett fizetniük, míg a fennmaradt összeget volt, hogy teljes egészében elvették tőlük.

Ha nem keresték meg a tőlük elvárt napi 150 és 300 euro közötti összeget, egyszerűen nem engedték be őket az utcáról, rákényszerítve őket ezzel a további prostitúciós munkavégzésre. A sértettek ellenállása, illetve az elkövetők által elvárt magatartási szabályok betartásának elmulasztása esetén lelki terror alatt tartották őket, és nem egyszer fizikailag is bántalmazták őket. L. Zsolt bűnös tevékenységének kifejtésében többek között segítségére volt élettársa, C. Ildikó is.