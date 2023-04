"Very big” – áradozott a sztárról Jack Nicholson ex-felesége

Anjelica Huston egykori férjéről és annak különleges adottságairól is mesélt egy beszélgetős műsorban.

Jack Nicholson megannyi legendás film sztárja volt, ma viszont remete életet él. Lassan másfél éve nem lehetett a nyilvánosság előtt látni, bár nemrég lefotózták, amint melegítőben ácsorog a Beverly Hills-i Mulholland Driveon lévő házának erkélyén.

A 86. születésnapját ünneplő háromszoros Oscar-díjas színész Andy Cohen „Watch What Happens Live” című műsorában is téma volt, ahol Anjelica Huston, Nicholson exfelesége mesélt botrányos kapcsolatukról, ami 1973 és 1990 között zajlott. Huston arra a kérdésre, hogy írja le három szóval, hogy milyen szerető volt Nicholson, úgy felelt, hogy Nicholson farka nagyon nagy ("very big"). További kérdésre pedig megerősítette, hogy volt férjét tényleg hatalmas pénisszel áldotta meg a természet