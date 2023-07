Tudományos érvekkel tépte cafatokra Rubint Rékát a magyar orvos

Dr. Kulja András sebész szakorvosjelöltnek 313 ezer követője van a TikTokon. A rezidens videóiban daganatokról, fehérjeporokról és lelki betegségekről is beszél.

Egyik videója az aszpartám mentes italt reklámozó celebekről szól. Ilyen aszpartám mentes italt Rubint Réka is reklámoz. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a napokban hozta nyilvánosságra, hogy tudományosan is bizonyított az aszpartám rákkeltő hatása. Ezután sok magyar influencer állt ki egy italmárka aszpartám mentes verziója mellett, köztük Kulcsár Edina, Dobó Ági és Szabó Zsófi is – írja a Promotions.

A TikToker orvos viszont felhívta a figyelmet, hogy nem csak az aszpartám, de bármelyik mesterséges édesítőszer káros lehet.

"Van egy rossz hírem azoknak a celebeknek, akik most mindenhol aszpartámmentes üdítőket reklámoznak. Ugyanis a kutatások és a WHO jelentése szerint, a többi édesítőszer sem sokkal jobb az aszpartámnál. Hosszútávon elhízáshoz sőt, akár 2-es típusú diabéteszhez is vezethet a használtuk."

Mondta a videóban Dr. Kulja András, aki megmagyarázta az okokat is:

Ennek nagyon egyszerű biológiai oka van, ugyanis az édes íz érzékelését követően a hasnyálmirigyünkből inzulin szabadul fel, ami a tápanyagok raktározásáért felel. Vagyis ha ilyenkor zsírt eszünk, az nagy eséllyel a zsírraktárokba kerül. Viszont a vércukrunk az közben leesik, mert nem érkezik meg az a szénhidrát, amit a szervezetünk vár, ennek hatására éhesek leszünk és hajlamosak vagyunk ilyenkor több kalóriát bevinni, mint normál esetben. Ez az inzulinszint ingadozás pedig hosszútávon károsíthatja a hasnyálmirigyünket, inzulinrezisztenciához, cukorbetegséghez vezethet...

Éppen ezért nem ajánlotta senkinek az édesítővel készült üdítők fogyasztását. Azt is kiemelte, hogy ne csak az aszpartámra, hanem a többi édesítőre is figyeljünk, mikor ilyen termékeket választunk a boltban.