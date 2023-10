"Nekem egyébként fontos, hogy hercegnőként bánjanak velem" – Kiszel Tünde lánya elárulta, milyen férfira vágyik

Hunyadi Donatella talán senkit nem fog meglepni.



A Dancing with the Stars e heti tematikája a tánc a föld körül, ennek kapcsán Donatellának és táncos párjának, Bődi Dénesnek néhány kérdést kellett megválaszolnia. Kiszel Tünde lányáról még azt is megtudhattuk, milyen férfira vágyik.

Nekem egyébként fontos, hogy hercegnőként bánjanak velem. Ezzel szemben pedig szeretem, amikor én vagyok a dominánsabb meg az irányító típus, de azért velem hercegnőként kell bánni

- mondta nevetgélve Donatella.