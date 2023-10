Már a saját csapatának edzője is beszól Orbánnak

Hét végén az Orbán-csapat öt nullára verte meg a Deutsch Tamás elnökölte MTK-t a Hungária körúton.

Esetleg járhatna felvételi pluszpont a Felcsút meccsre járásért. Forrás: Youtube

A Felcsút eddig megszerzett 18 pontjából 13-at idegenben szerzett. Hornyák Zsolt edzőtől megkérdezte az M4, hogy miért van ez így. Hornyák szerint az ok egyszerű: idegenben vannak nézők, Felcsúton nincsenek.

Több néző van idegenben. Azon vagyunk mi is, hogy minél több nézőt hozzunk be a stadionba. De a környezet adott, és annyi, amennyi jön, annyi nézőnk van. Azt hiszem, hogy nagyobb a nyomás a játékosokra, mivel az ellenfél szurkolói többet kiabálnak, és jobb a légkör a focira. Próbáljuk ezt is megoldani a jövőben, hogy minél több nézőt hozzunk be a stadionba. Azzal tisztába vagyok, hogy a játéknak is az alapja, hogy több ember jöjjön be. Egy kicsit le vagyunk redukálva, hogy Felcsúton azért a lakosság kétezres. Most Fehérvárról átvittük a szurkolókat, mert jobban játszunk, mint a Fehérvár, úgyhogy próbálkozunk behúzni ezen a szinten is minél több nézőt. De azt gondolom, hogy az az igazi ok, hogy akár idegenben 10 ezer ember előtt – jómagam is focista voltam –, jobban élvezem a játékot, mint üres stadionban.