Győzikét Kubatov vette védelmébe: Nálunk nem számít, hogy honnan jöttél

Közös képpel állt ki a meccsnézés közben megalázott celeb mellett a Fradi elnöke.

Kép: Kubatov Gábor / Facebook

Nálunk nem számít, hogy honnan és az sem, hogy mikor érkeztél. Csakis az a fontos, hogy velünk együtt szurkolsz a Ferencvárosért

– ezzel, valamint egy közös fényképpel állt ki Győzike mellett Kubatov Gábor, a Fradi elnöke kedden, közösségi oldalán.

Győzikét és családját a Ferencváros–Debrecen NB I-es labdarúgó-mérkőzésen szurkolók százai szidalmazták, miután kiszúrták a VIP-szektorban – számoltunk be róla mi is. Származása és a Fidesz-tagsága miatt is szidták a szurkolók.