Návai Anikó a Scarlett Johansson interjú-botrányról: A Nők Lapja akkori főszerkesztője döntött

A hollywoodi tudósító elmondta, szerinte mi is történt valójában.

Návai Anikó. Kép: Hello Hollywoodból / Facebook

Az anyag, amelyből ez a több évtizedet felölelő portré-interjú készült, Magyarország vonatkozásában exkluzív volt. Hozzáteszem: a Nők Lapja akkori főszerkesztője tisztában volt a szituációval, mivel e-mailben tájékoztattam arról, hogy a Fekete özvegy című film kapcsán nem kaptam friss print interjút Scarlett Johanssontól, archív anyagaimból vagyok kénytelen összeszedni

– magyarázta Návai Anikó a Népszavának, hogy szerinte mi is történt valójában, amikor botrányt okozott egy sokak által hamisnak, plagizáltnak tartott Scarlet Johansson interjúval, mely 2021-ben a Nők Lapjában jelent meg. Návai hozzátette: szerinte a Nők Lapjának akkori főszerkesztője tudta, hogy az anyag, melyben látszólag a színésznő is megszólal, valójában nem friss interjú, és ő döntött arról, hogy ebben a formában is közli az anyagot.

Itt van Návai kamu Scarlett Johansson-interjúja a Nők Lapjából. pic.twitter.com/lwKwAjngvo — Varga Ferenc (@filmklub) July 29, 2021

A Hollywood Foreign Press Association (HFPA) több hónapig tartó vizsgálatot folytatott a cikk megjelenése után. Návai szerint ez azzal zárult, hogy a szövetség igazgatótanácsa megerősítette a tagságát. Arról, hogy valójában miért távozott a HFPA-tól, ezt mondta: