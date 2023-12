Havas Henrik L.L. Juniornak: "Feltűnt nekem egy cigány férfi..."

Egykori tanítványa, jelenlegi kollégája, Zimon András L.L. Juniorral készített interjúját elemezte közösségi oldalán Havas Henrik.



Fotó: Youtube/Havas Henrik

A "Tanár úr" így indít:

Majd megállapítja, hogy "L.L. Junior meglepően jól fogalmaz, vannak nagyon jó meglátásai, gondolatai, és abszolút őszintének gondolom, hogy számára rendkívül fontos a közösségének, a nagyjából egymillióra tehető cigányság felemelése."

De nem marad el a kritika sem:

A gond az, hogy L.L. Junior fejében az edukáció egyenlő a képzéssel, a tanulással, emlegeti is az OKJ-képzést. A helyzet azonban az, hogy az edukáció alapvetően mást, nevelést jelent (a latin »educare« igéből származik, ami azt jelenti, nevelni). Nagyon röviden: magam is támogatom a magyarországi cigányok körében az edukációt, de ez nem annyi, hogy tessék iskolapadba ülni, tanműhelyben elsajátítani szakmai fogásokat! Nem! Az edukáció a cigánygyerekek nevelését kell, hogy jelentse! Előbb a nevelés, aztán az oktatás! A nevelés jelenti az alapvető magatartási szabályok elsajátítását, azt hiszem, nem is kell ezt folytatni.