Tóth Gabi és Krausz Gábor augusztusban jelentették be szakításukat, és hogy közös kislányukat, Hannarózát továbbra is együtt nevelik. Most kiderült, hogy karácsony előtt hivatalosan is elvált a sztárpár.

A séf a hot!-nak nyilatkozott arról, hogy hivatalosan is véget ért házasságuk az énekesnővel, nyilatkozatát a Bors is lehozta.

Krausz Gábor a hot!-nak elmondta,

még karácsony előtt jártunk a bíróságon, ahol sikeresen elválasztottak minket. Tehát hivatalosan elváltunk Gabival. Korábban voltak arról hírek, hogy el sem indítottuk a válópert, ez viszont nem igaz, csupán nem beszéltünk erről. Teljes békességben ültünk egymással szemben, mindenben megállapodtunk, nem volt semmilyen problémás kérdés. Mindkettőnknek a lányunk, Hanni a legfontosabb, akit továbbra is közösen nevelünk, tehát közös felügyeletben állapodtunk meg. Reméljük, hogy ő a lehető legkevesebbet észlel mindebből, és mindkét oldalon szerető családban nő fel.

A séf hozzátette,

szomorú nem vagyok; egy kicsit keserű szájíz van ilyenkor az emberben, mert ez azt jelenti, hogy valamilyen szinten megbukott. A válás azt mutatja, hogy valami nem sikerült, és mivel mind a ketten maximalisták vagyunk, legalábbis én biztosan, nem szeretek veszíteni, és ez egy picit olyan… De mivel azt gondolom, hogy mindkettőnknek így lesz a legjobb, ezért ez egy új életnek a kezdete. Azt kívánom neki, hogy találja meg a boldogságot, és remélem, hogy én is megtalálom, legfőképpen pedig azt kívánom, hogy Hanni legyen nagyon boldog! Egyébként ha nem reggel nyolckor lett volna a per, akkor még koccintottunk is volna!

Karusz lányáról elmondta azt is, hogy

Ugyanannyi időt tölt velem, mint az édesanyjával. Nem szeretnék hétvégi apuka lenni, most azon dolgozunk, hogy kialakuljon a rendszer. Ez nyilván egy döcögős időszak, még mi is tanuljuk. Bízom benne, hogy megtaláljuk azt a megoldást, ami mindenkinek jó.

Krausz az interjú további részében egyebek mellett arról beszél, hogy a Dancing with the Starsra való felkészülés minden szabadidejét lekötötte, így nem „ragadt bele egy olyan élethelyzetbe, amitől más talán depresszióssá válik”.

Nagyon nagy segítség volt, hogy érkezett a felkérés a Dancing with the Stars-ra. Valószínűleg megoldódott volna magától is ez az egész helyzet, de augusztus végétől december elejéig semmi mással nem tudtam foglalkozni, csak a próbákkal, a tánccal, a koreográfiákkal, le voltunk kötve a forgatásokkal, az interjúkkal. Így nem ragadtam bele egy olyan élethelyzetbe, amitől más talán depresszióssá válik. Abban biztos vagyok, hogy enélkül tovább tartott volna a kilábalás. Ezért üzentem a műsorban az elvált embereknek, mert tényleg fontos az, hogy ilyen esetben az ember lekösse magát bármilyen hobbival. Nekem a tánc segített abban, hogy kizárjam a hangokat a fejemből és a problémákat, és így hamarabb túllendültem a nehézségeken.

Profi táncpartneréről, Mikes Annáról azt mondta, nagyon megérdemelte a győzelmet, és örül, hogy vele sikerült a magasba emelnie a trófeát.

Ez a három hónap nagyon intenzív időszak volt. Most kezdem igazán felfogni, hogy megnyertük. Nem láttam rá sok esélyt. Sokáig agyaltam, hogy vajon jogos-e ez a győzelem, és hogy megérdemeltük-e, de tudom, hogy nem én vagy mi döntöttük el ezt, hanem a nézők, és valamilyen oka kell, hogy legyen annak, hogy ránk szavaztak a legtöbben. Úgyhogy elfogadtam, és boldog vagyok, hogy ez így alakult. Anna nagyon megérdemelte, és örülök, hogy velem sikerült a magasba emelnie a trófeát.

Hozzátette: