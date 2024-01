Pillanatok alatt közel tízezren lájkolták a képet, nem véletlenül.

Kép: BorsOnline / Youtube

Csodás lesz a következő fejezeted

– Stana Alexandra ezzel osztott meg egy fehérneműs képet magáról az Instagram oldalán. A Dancing with the Stars döntőse pillanatok alatt közel tíz ezer kedvelést gyűjtött be ezzel a képpel: