Azt hittük, csak viccel, de Alekosz tényleg nagykoncertet fog adni

Azt már be is mutatta, hogy a Magyar Zene Házában gyakorol egy méregdrága zongorán.

Alig több mint egy hét telt el azóta, hogy Alekosz bejelentette, hamarosan nagykoncertet ad Budapesten, de a dolgok mostanra egészen felpörögtek a projekt körül – mutat rá a blikk.hu. Alekosz mostanáig számtalanszor megmutatta, hogy tud jásztani zongorán és az éneklés sem áll távol tőle, de eddig nem mutatott érdeklődést az előadóművészet irányába. Úgy tűnik, hogy ennek most vége.

Minden jel arra mutat ugyanis, hogy az Alekosz-koncert bejelentése nem csak egy szimpla geg volt.

A realityszereplő most a közösségi oldalán megosztott egy bejegyzést, miszerint a Magyar Zene Házában próbált a rajongói által egyre jobban várt eseményre, ahová a kulisszák mögé a TV2 stábját is beengedte.

Alekosz: A KONCERT Ma 18.45, TV2, Alekosz portréinterjú. Örömmel jelentem be, hogy az Alekosz: A KONCERT, egy fontos állomáshoz érkezett. A gyakorlás, talán legmagasabb szintű lehetőségét kaphattam. Gyakorolhatok a Magyar Zene Házában. A portréinterjúban, Magyarország talán legdrágább versenyzongoráján adok elő műveket, és engedek bővebb betekintést a felkészülésembe. Szó esik majd a koncert egyéb – kulissza részleteiről is. Leírhatatlan élmény ilyen helyen gyakorolni. Ma este, 18.45, TV2, Portréinterjú. Nagy Alekosz – előadóművész

– írta Facebookon.

Az újdonsült előadó felkészülését ma este mutatja be a csatorna, a zongora mögött helyet foglaló Alekoszt azonban már most is megnézhetjük az Facebook-sztorijában.