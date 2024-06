Szívszorító sorok Rubint Rékához – Schobert Norbi így érez 23 év együttlét után

46 éves lett Rubint Réka, aki pontosan a fél életét szentelte eddig férjének, Schobert Norbinak.



Fotó: Facebook/Norbi és az Update oldala

Norbi szerelmes üzenettel és közös fotókkal emlékezett meg a jeles dátumról:

Isten éltessen Életem Szerelme, a legszebb 23 évem középpontja! 46 éves lettél, de én most sem látlak többnek 30-nál! Azt kívánom Neked tiszta szívből, hogy most kezdődjön a B oldal és neveljük fel az unokákat és a mennyből azt is látni akarom ahogy dédiként pelenkázol! Én soha nem hagylak el! Ha elhagysz, mondd meg, hova mész, és követlek