Galambos Lajos hiába szabadulna nagyon a börtönből, még hosszú hónapokra bent marad

Nem engedik ki a rácsok mögül Galambos Lajost – írja a blikk.hu. A mulatós sztár hiába kérvényezte a reintegrációs őrizetet, s reménykedett benne, hogy meg is kapja, úgy tudjuk, a bíróság másképp gondolja. Június vége helyett csak 10 hónap múlva szabadulhat. Az ország trombitását 3 év 6 hónap büntetésre ítéltek áram-, víz- és gázlopás miatt.

Galambos Lajost nem engedik haza idő előtt a börtönből, ahol még tíz hónapig kell lennie/Fotó: MTI Fotó: Lakatos Péter

Galambos Lajcsi tavaly április 25-én vonult be a Baracskai Büntetés-végrehajtási Intézetbe. Akkor úgy számolgatta az ügyvédjével együtt, hogy legfeljebb 14 hónapot kell majd a rácsok mögött töltenie, mivel előzetesben már 4 hónapig volt a székesfehérvári börtönben. Jó magaviselet miatt viszont harmadolják a büntetését, s megkapja a reintegrációs őrizetet is, e szerint most június végén már otthon lehet.

Ehelyett jött az elutasítás. Első fokon már pár héttel ezelőtt nemet mondott a bíróság, nemrég másodfokon, vagyis jogerősen is eldöntötték: nem térhet haza idő előtt, még további 10 hónapig a baracskai börtönben kell maradnia.

A lap úgy tudja, a bírósági meghallgatáson sem az ügyész, sem a büntetés-végrehajtás nem támogatta, hogy megkapja a reintegrációs lehetőséget. Úgy tudják, Lajcsit nagyon megviselték a történtek. Az egészsége eddig sem volt rendben, de legalább lelkileg egyre erősebb lett, mivel karnyújtásnyi távolságban érezte a szabadulást.