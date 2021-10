Visszatért a Facebook, közölték, mi okozta a leállást

Újra működik a Facebook, a WhatsApp, a Messenger és az Instagram.



Fotó: Pixabay

Említett közösségi oldalak közép-európai idő szerint hétfőn este fél hat körül álltak le. A Facebook tájékoztatása szerint hálózati probléma miatt voltak elérhetetlenek az oldalak:

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible