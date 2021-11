Ki nem találná, mi az a magyar termék, amibe közel 70 millió forintot fektettek be másfél hónap alatt

Hazai viszonylatban kiemelkedő eredményeket ért el az indulását követő első két hónapban a legújabb magyar kriptovaluta. A privát értékesítési szakaszban, több mint 70 millió forintért vásároltak MST tokent a világ legkülönbözőbb pontjairól.

Többek között Kínából, Amerikából, Németországból, Angliából, Kanadából vagy épp Ausztráliából. Bándli Renátó, a Millionstarter alapítója arról beszélt, aki most egy bicikli árát fekteti az új valutába, az két év múlva akár egy budai villát is meg tud majd vásárolni magának a haszonból, ha a számításaik beigazolódnak.

Fotó: 123RF.com

Idén ősztől lehet vásárolni abból az új magyar kriptovalutából, amelyet a mögötte álló koncepció tesz különlegessé. Az MST tokenhez ugyanis egy innovatív közösségi felület is kapcsolódik majd, amit a Facebookkal és társaival ellentétben a felhasználók üzemeltetnek, nem cenzúrázható és a teljesen szabad véleménynyilvánítást fogja képviselni.

Az új valuta fogadtatása magyar viszonylatban figyelemre méltónak mondható, hiszen alig két hónap alatt, több mint 70 millió forint értékben vásároltak belőle az érdeklődők, közölte Bándli Renátó, a Millionstarter alapítója.

„A fizetőeszköz várakozásainknak megfelelően gyorsan fogyott, a több fordulós privát értékesítési szakaszban nemcsak hazánkból, de Kínából, Amerikából, Angliából, Németországból, Kanadából és Ausztráliából is voltak vásárlóink. Ők a legjobb áron tudtak befektetni, de már zajlik az előértékesítési folyamat, ahol továbbra is jó értéken lehet hozzájutni a kriptovalutához”

– magyarázta.

Mint mondta, az MST token ára fokozatosan emelkedik: induláskor 5 forintért, majd 6.6 forintért kínálták, most 9 forintért vásárolható darabja. Így jutnak el egészen a 25 forintig, amikor az új magyar valuta kikerül a decentralizált listaoldalakra is.

Bándli Renátó elárulta, a nagyobb tőzsdéket jövő nyár elején szeretnék elérni.

„Az elkövetkező hónapokban két-három millió dolláros értékesítésre számítunk, hiszen a mostani eredményeink már bizonyítják, hogy komplex rendszert építettünk a token mögé. Ha minden a terveink szerint alakul, akkor három-négy éven belül már a nyolc dollárt is elérheti majd a token ára, ami azt jelenti, hogy ha valaki most egy bicikli áráért vesz a kriptovalutából, akkor később egy budai villát is hozzá tud jutni a haszonból”