Ki gondolta volna, hogy a koronavírus legújabb variánsa képes felborítani a kriptovaluta-világot?

Az Omicron (OMIC) nevű kriptopénzt sokáig csak a legfanatikusabb bányászok ismerték. Most viszont, hogy megjelent a koronavírus egyik újabb, ilyen nevű változata, az árfolyama kilőtt az egekbe – írja a hvg.hu.

A CNN információi szerint OMIC árfolyama a múlt hétvégén még 65 dollár környékén alakult, azt követően azonban egyre följebb kúszott, hétfőre pedig a 689 dolláros szintet is elérte. Azóta valamelyest csökkent az értéke, de még most is több mint 323 dollárért kínálják.

Kriptopiaci szakértők a jelenséget ijesztőnek, ugyanakkor lenyűgözőnek nevezték.

Volt, aki úgy fogalmazott: „Ez olyan, mintha hot dogot vennél, mert láttál egy kutyát. Vagy egy Mars csokit, mert láttál egy marsi fotót.”

Az OMIC tokenekből egyébként mindösszese 1 millió darab létezik, a nagyját pedig még nem bányászták ki.

