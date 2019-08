665 millió forintot költöttek eddig a Hableány mentésére

Eddig több mint félmilliárd forintot fordítottak a hajókatasztrófa utáni mentésre, kutatásra és a kiemelési munkákra.

A Belügyminisztérium (BM) alá tartozó rendvédelmi szervek a június 11-i kiemelésig összesen 664,8 millió forintot költöttek el a Hableány sétahajó május 29-i tragédiája utáni mentésre, kutatásra és a kiemelési munkákra – értesült a Népszava. A tárca tájékoztatásából ugyanakkor kiderül, hogy ez az összeg még nem tekinthető végleges adatnak: egyrészt más minisztériumoknál, állami szerveknél is keletkeztek költségek, másrészt a keresés még mindig nem fejeződött be, egy embert továbbra is eltűntként kezelnek. A hajón összesen 35 ember utazott, heten túlélték a balesetet, 27-en viszont életüket vesztették.

A kutatási, valamint a kiemelési munkákat a Terrorelhárítási Központ (TEK) koordinálta, a HR Portál korábbi információi szerint pedig a folyamatban összesen 35 hazai szervezet ezer – civil és rendvédelmi – szakembere vett részt. A TEK egy műveleti központot – sátortábort – is felállított a Margit-szigeten, ahol két hét alatt több száz magyar és külföldi terrorelhárító, katasztrófavédelmis, rendőr, valamint ipari búvár fordult meg.

(Népszava)

Cikk- és címlapkép: MTI/Lakatos Péter