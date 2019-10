Folytatódik a győri, fideszes polgármester leleplezése – videó is előkerült a szexpartiról

Egy fiatal szőke nővel folytatott szexuális aktusa közben készített fotót után most egy pornóoldalra rövid videó került fel Borkai Zsolt, győri polgármesterről. A látvány: hamisítatlan orgia egy jachton.

Borkai Zsoltról, Győr fideszes polgármesteréről egy névtelen szerző által írt blog, az Ördög ügyvédje ad közre napról napra kompromitáló képeket, felvételeket. Az ismeretlen szerző azt állítja: részt vett a képeken látható szexpartin, sőt, többet is szervezett a polgármesternek, amelyen prostitáltakkal volt együtt. Azt is állítja: a polgármestre ezeken a bulikon drogot is fogyasztott.

A képek megjelenésekor Borkai még hazugságnak nevezte a blogon megjelenteket, később azonban minden nyílvános programját lemondta és elzárkózott a felvételek kommentálásától.

A blog eddig névtelenségbe burkolózó szerzője vasárnapi bejegyzésében azt írja, szavait a polgármesternek címezve:

"Újságírók még nincsenek a házad előtt, de majd lesznek, és vadászni fognak rád, mihelyst nyilvánosságra hozom, ahogy szívod a kokaint. Eddig úgyis nagyon megengedők voltak veled… És nem csak tavaly pünkösdi felvételeim vannak, de ezt is pontosan tudod. Nagyon meglepődök azon, hogy vannak még olyanok, akik szerint nem Borkai és Rákosfalvy vannak a képeken. A hitetlenkedőknek akkor így vasárnap jöjjön most egy videó is."

Kép: Wikipedia