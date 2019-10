A migrációellenes magyar kormány csak tavaly 75 ezer külföldi munkást hívott be

Magyarország és Románia is Ázsiában toboroz munkaerőt, annyira nincs kivel feltölteni az üres helyeket – derül ki az AFP tudósításából, amelyet a Channel News Asia idéz. A lap szerint egy bukaresti építkezésen főleg vietnámi munkások dolgoznak.

Daniel Baluta, a kerület polgármestere azt mondta: megvan a pénzük, hogy a munkásokat kifizessék, csak nem tudják kinek, mert hiányzik a szükséges munkaerő.

Az AFP tudósítása szerint a magyar kormány csendben ugyanúgy ajtót nyit a külföldi munkások előtt. Csak idén 75 ezren kapnak munkavállalási engedélyt. Főleg Ukrajnából toboroznak munkásokat, de Indiából és Kínából is sokan jönnek hozzánk dolgozni.

A lapnak nyilatkozott Tóth Éva, a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségétől, aki azt mondta, ma már lehetetlen megvalósítani nagyszabású projektet külföldi munkavállalók nélkül. A magyarok ugyanis nem vállalják munkát, mert jobb munkakörülményeket és több fizetést kérnek.

A tudósítás kitér a MOL egyik vidéki beruházására. Erről azt írják: a Budapesttől kb. 160 kilométtere lévő üzeménél (vélhetően a tiszaújvárosi Mol Petrolkémia gyárról van szó) valóságos konténervárost építettek, ahol 2500 külföldi munkavállalót tudnak elszállásolni.

Az érdekképviselet ugyanakkor azt is mondják: a munkaadók egy része kihasználja a külföldről jött munkaerőt, akik többlet díjazás nélküli túlórát is vállalnak, csak nehogy hazaküldjék őket. Az AFP-nek nyilatkozó szakszervezeti vezető szerint olyan munkaadó is van, aki a nyelvi akadályokat kihasználva meghamisítja a munkavállaló dokumentumait.

(Képünk illusztráció, fotó: Flickr.com)

Forrás: hvg.hu