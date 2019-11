Vajna Tímeának a tetoválásai elhunyt férjének emlékét őrzik.

Elhunyt férje emlékét őrzi bőrén Vajna Tímea, jóllehet ezt csak most árulta el. A modell-üzletasszony, aki férjét, Andy Vajnát januárban vesztette el, csak nehezen birkózik meg a fájdalommal, amit a filmmogul halála miatt érez. Mint kiderült, enyhülést a lelkének az a tetoválás is hoz, amit Andy Vajna miatt csináltatott.

– mondta a Borsnak Vajna Tímea, aki elárulta: másik tetoválása is van.

Nem a csuklómon lévő tetoválás az egyetlen a testemen, van egy az oldalamon is. Az csak egy felirat: Karma. Ennek is nagyon örült Andy, amikor megmutattam neki. A fiának, Justinnak, volt egy kedvenc könyve, a Karma című. Ezt sokat olvasgatta. Hitt az ok-okozat törvényében, vagyis, hogy amit másoknak adunk, azt vissza is kapjuk, legyen az jó vagy rossz. Én is hiszek eb­ben, ezért is tetováltattam ma­gamra a buddhista tanokban szereplő kifejezés