Megszólalt a lúgos orvos áldozata

Hihetetlen indulatokat szült, hogy még mindig nem ért teljesen véget az egykori kórházigazgató, a lúgos orvosként hírhedté vált B. Krisztián ügye.

A lúgos orvos alkotmányjogi panasszal próbálkozik, de még nem döntött arról az Alkotmánybíróság , meg kell-e ismételni a harmadfokú eljárást.

Az alkotmányjogi panaszt azért adta be az egykori orvos, mert

Ez óriási felháborodást keltett, hétfő este több százan tüntettek a Clark Ádám térről a Parlament elé vonulva, mert félnek attól, hogy a lúgos orvos akár szabadlábra kerülhet.

– mondta a Blikknek Renner Erika.

Nem értem azt sem, hogy az ilyen fejleményekről miért nem kapok hivatalos értesítést, most is csak a sajtóból értesültem arról, hogy a támadóm alkotmányjogi panasszal élt. Nekem nincsenek jogaim, csak díszlet vagyok ebben az ügyben Ez már rég túlnőtt azon, hogy az ember rám veszélyes: azt kellene megérteni, amit a Kúria is kimondott, hogy ez a férfi az egész társadalomra jelent veszélyt! Óriási erőt ad a támogatás, például a hétfő esti tüntetés is, hogy ennyien állnak mellettem, és egyre többen értik, mit jelent ez az egész