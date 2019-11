Borkai Zsolt, Győr polgármestere pénteki hatállyal lemond – ez derül ki abból a levélből, amely kikerült a Twitterre és amely a 24.hu laphoz is eljutott.

A győri közgyűlés alakuló ülése után, péntek 16 órai határidővel lemond polgármesteri tisztségéről Borkai Zsolt, Győr polgármestere, politikus ezt a győriekhez írt szerdai nyílt levelében jelentette be.

A Fideszből már kilépett, korrupciós és szexbotrányba keveredett városvezető lemondását azzal indokolja, hogy levonta a konzekvenciákat és vállalja a felelősséget, nem szeretné személyével hátráltatni a város fejlődését.

#BREAKING Embattled mayor of #Győr in #Hungary mired in sex and corruption scandal announces resignation in open letter to the people of the city effective 4pm Friday pic.twitter.com/0vnyAOxYVb