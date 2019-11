"Gigabüntetés vállal a kormány, hogy Brüsszel továbbra is fizessen – 700 milliárd a bírság"

Az eddig kalkuláltnál is sokkal nagyobb, közel 700 milliárd forintnyi összes pénzügyi büntetést vállalt be az elmúlt időszakban a magyar kormány azért, hogy az Európai Bizottság újra folyósítsa a brüsszeli támogatásokat Magyarországnak – írja bizottsági válaszokra hivatkozva Jávor Benedek volt EP-képviselő a blogján.

Arról, hogy hatalmas büntetést vállalt be a kormány, hogy újra jöhessenek a brüsszeli milliárdok, elsőként a Portfolio írt még szeptember elején. Az egyeztetések akkori állapota alapján úgy tudtuk, hogy 300 milliárd forint alatt járt a bevállalt pénzügyi büntetések mértéke. Néhány héttel ezelőtt a 24.hu informátora már azt mondta, hogy ez az összeg 300 milliárd forint fölé ment, most viszont Jávor Benedek volt EP-képviselő a blogján ennél is jóval nagyobb, csaknem 600 milliárd forintnyi EU-támogatás tartalmat érintő pénzügyi büntetésről ír arra hivatkozva, hogy milyen válaszokat küldött az Európai Bizottság a 2018-as költségvetési zárszámadási folyamatban az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága kérdéseire.

A Jávor által megírt főbb információk:

– 2018 során összesen 8 magyar Operatív Programban kellett intézkedést végrehajtania az Európai Bizottságnak, ami messze a legtöbb az összes tagállam között. (Összesen 30 OP-nél történt intézkedés valamennyi tagállam kapcsán tavaly, és a 8 magyar intézkedésen felül 6 francia OP-ban kellett még lépni. Az intézkedés pénzügyi büntetéssel összefüggő intézkedést jelent.)

– Az Európai Bizottság 7 magyar Operatív Programban talált rendszerszintű közbeszerzési szabálytalanságokat (feltehetően a közbeszerzési ellenőrzési rendszer hiányosságaival összefüggő, régóta ismert vizsgálatról van szó, amelyről már mi is írtunk számos alkalommal). A 7 Operatív Program a következő: GINOP, TOP, VEKOP, EFOP, KEHOP, IKOP, KÖFOP. A szabálytalanságok láttán a Bizottság azt javasolta, hogy a megállapodásig megkötött 5600 milliárd forintnyi magyar közbeszerzésre legyen érvényes a 10%-os átalánykorrekció. A blogbejegyzés egyik legfontosabb új információja az, miszerint erre a gigantikus összegre elfogadta az ajánlatot a magyar kormány, mert nem volt értelme egyesével végignézni minden közbeszerzést, jobban járt így a magyar kormány. Ez tehát Jávor levezetése szerint 560 milliárd forintnyi átalánybüntetés bevállalását jelenti.

– A bizottsági válaszok alapján Jávor azt írja, hogy ezen felül kell értelmezni a vízügyi keretközbeszerzés régi vitás kérdését, amelyben az lett az alku, hogy a 420 milliárd forint keretből már 260 milliárd forintnyi szerződésállományra vállalta be a kormány a 25%-os pénzügyi korrekciót. A büntetés arányáról elsőként a Portfolio írt szeptember elején, de akkor még úgy becsültük, hogy csak 210 milliárd forintnyi szerződést kötöttek meg, most viszont a Bizottság válaszából azt hámozta ki Jávor, hogy 260 milliárdos szerződésállományra kell ezt számolni. Ez tehát 65 milliárd forintnyi büntetés bevállalását jelenti.

– A fentieken felül kell még értelmezni egy külön vitás ügyet, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) irányítási és kontroll mechanizmusaival kapcsolatos ügyet (nem volt érdemi verseny a TOP-os források odaítélésénél, így sérülhetett a takarékos forrásfelhasználás elve is). A vita úgy zárult, hogy az addig megkötött szerződésekre szintén 10 százalékos átalány büntetést vállalt be a kormány. Ez a blogbejegyzés szerint 60-80 milliárdos büntetés bevállalását jelenti (mi középértékként 70 milliárddal számolunk az alábbi összesítésben).

A fenti három tétel együtt tehát 695 milliárd forintnyi pénzügyi büntetés bevállalást jelenti, ami abból kiindulva, hogy a pályázatok mögött jellemzően 85% a tényleges EU-pénzek aránya, azt jelenti, hogy kb. 590 milliárd forintnyi EU-pénzt érint a tényleges büntetés. Ez a 7 évre szóló, Brüsszelből várható EU-keret 7,4%-a, és legalább ennyivel igyekszik túlvállalni a pénzügyi keretet itthon elosztott források segítségével a kormány.

Jávor azt írja:

Mindez egyetlen embernek nem tűnt fel eddig. Az illetőt Polt Péternek hívják, neki kéne a közérdeket képviselnie a korrupció elleni fellépés során, és az 5-600 milliárdnyi büntetést eredményező rendszerszintű korrupció eltussolásának területén végzett fáradhatatlan munkájának jutalmaként épp most választották meg újabb 9 évre a Legfőbb Ügyészség élére. Ha ő nincs, az ügyészség már sokkal korábban tetten éri az intézményesült állami korrupciót, fellép ellene, visszaszorítja, és megússzuk a 2014-2020 közötti magyar uniós pénzek több mint 5 százalékára, az ország éves költségvetésének 2,5 százalékára rúgó gigabüntetést.

(Kép: Pixabay)

Forrás: portfolio.hu