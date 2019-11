Csak postás voltam, nem zsaroló – mondja a Borkai-ügyben letartóztatott focista

A 24.hu elérte Póczik Józsefet, ő az a korábbi válogatott labdarúgó, majd edző, akit a rendőrség előállított a Borkai-orgia felvételeivel kapcsolatban.

2018 júniusában kaptam egy telefonhívást egy olyan személytől, akit nem ismertem. Titkosított telefonszámról hívott. A lényeg az volt, hogy a budapesti szálloda, a Novotel portáján hagytak a nevemre egy borítékot. Nem mondták el, hogy mi van benne, csak hogy adjam át Borkai Zsoltnak. Én ezért a borítékért aztán elmentem, azt felvettem. Azt csak a kocsiban néztem meg, hogy mi van benne. Amit akkor láttam, azon elképedtem. A felvételeket megmutattam a kocsiban ülő utastársamnak, majd Győrbe mentem, és a felvételeket átadtam Borkai Zsoltnak, aki nagyon örült ennek, fülig ért a szája. Hálálkodott. Kérdezte, hogy hálálhatná meg ezt. Én meg mondtam, hogy sehogy. Nem azért csináltam, hogy meghálálja. Átadtam neki a felvételeket, és nem kértem, nem is kaptam értük semmit.

– mondta a lapnak Póczik.

Hozzátette: őt sokan ismerik, és azt is tudják, hogy Borkaival is jóban van, még sportolói pályafutásuk idején közös edzőtáborban is voltak.

66 évig nem zsaroltam meg senkit, most sem tettem

– mondta az egykori válogatott futballista, aki leszögezte: a találkozó után nem maradtak nála további felvételek.

Szeptemberben, azaz az önkormányzati választás előtt Borkaival beszélt még a felvételekről, de hogy mit, azt Póczik nem árulta el. Elmondta, egykori csapattársával, Glázer Róbert korábbi futballistával nem váltott szót a videofelvételekről, és nem is adta át neki azokat, így nem beszélt azokról Glázer Róbert testvérével, Glázer Tímeával, a Demokratikus Koalíció győri polgármesterjelöltjével sem, aki végül kis különbséggel alulmaradt a botrány kirobbanása után Borkai Zsolttal szemben az önkormányzati választáson. (Borkai az eskütétele után lemondott a polgármesteri posztról, január végén így Győrben új városvezetőt választanak.)

Pócziknál hétfő este hatkor tartottak házkutatást Győrben, ekkor a rendőrség minden adathordozót lefoglalt, őt pedig Budapestre szállították. Úgy tudni, két feljelentő van az ügyben, és a nyomozók feltételezése szerint Póczik tízmillió forintot szeretett volna kapni a felvételekért.

Ártatlannak és sértettnek érzem magam. Amivel vádolnak, nem történt meg

– hangoztatta Póczik.

(Kép:

Forrás: 24.hu