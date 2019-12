Nincs elég gázszerelő az országban

Országszerte tapasztalható a gázszerelők hiánya. A megmaradt szakemberek többsége nyugdíjas.

Országszerte problémát okoz, hogy a meghibásodott gázkészülékek javítására időnként hetekig kell várni – derül ki az ATV Híradójából.

A csatornának Kiss Sándor víz- és gázszerelő azt mondta: sorban állnak nála az ügyfelek, alig győzi felvenni a telefont.

Az ATV szerint a megmaradt gázszerelők többsége nyugdíj mellett dolgozik, ráadásul kevés az utánpótlás.

A debreceni Kiss Sándor is nyugdíj mellett szereli a hibás berendezéseket. Azt is mondta, hogy ha most hívná valaki, csak életveszélyes esetben tudna azonnal kiszállni.

Keresiné Vígh Andrea közös képviselő szerint az is gond, hogy sok lakó az utolsó pillanatban akarja ellenőriztetni az eszközeit, pedig jobb lenne, ha mindenki nyáron mérné fel, milyen állapotban van a gázhálózat.

Egy Nógrád megyei gázszerelő azt mondta, ott legalább egy hónapot kell várni a javításra.

Cikk- és címlapkép: Pixabay

(atv.hu)