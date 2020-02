Reagált Orosz Bernadett bántalmazója állítására, hogy ő nem is emlékszik a brutális verésre

Hazugságnak tartja a férfi magyarázkodását.

Az egész országot sokkolta Berni története, aki tavaly november 11-én osztotta meg Facebook-oldalán fotóit a felismerhetetlenségig összevert arcáról. A miskolci édesanyát volt párja, K. István bántalmazta. A bírósági tárgyalás során a nő továbbra is kitart a saját igaza mellett és ötmillió forint kártérítésre nyújtott be igényt.

A férfi, István az állítja, hogy a fele sem valóságos annak, amit a nő állít róla és a történtekről. Továbbá azzal védekezett a hatóságnak, nem emlékszik arra, hogy bántotta volna Bernadettet. István személyiségi jogok megsértésére hivatkozva ötmillió forintos kártérítésre tart igényt.

A férfi tagadó vallomása után most reagált Bernadett is a Tények műsorában, illetve közösségi oldalán is közzétett egy hosszabb bejegyzést.

„Maga a “nem emlékszem” is kiüti nálam a biztosítékot, mert nem ez az igazság. Az előző két bántalmazásra sem emlékszik?!"

- írja posztjában Bernadett.

„Ezt mindenki tudja, egy laikus is, hogy ez a legjobb védekezési módszer a hatóságok előtt, mert ezzel senki nem tud semmit kezdeni. Hipnózisba gondolom működik, ha levinnék valószínűleg emlékezne, de ez nem igaz. Azért nem igaz, mert akkor nem ad egyből adekvált választ. Nem kezdi el menteni magát a helyzetből, ő teljesen felmérte, amikor tetten érték. Teljesen képbe volt”

- fejtette ki véleményét a hat gyermekes édesanya, aki azóta se találkozott Istvánnal.

A Tv2 híradója kereste a férfit, aki nem kívánt megszólalni. Azzal kapcsolatban, hogy sikerült-e megegyezniük, arról egyelőre nem tudni semmit.

Forrás: Blikk

Kép: TV2