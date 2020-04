Hop on a chill ride with Viktor Orban as he saves Hungary – ezzel a szöveggel osztotta meg YouTube csatornáján a videót a szentendrei Fidelitas.

A videón lazulós zenére vágtak rá idézeteket Orbán Viktortól. A felvételen többek között ezek az idézetek hangzanak el a chill zene közben:

- "A magyaroknak vannak jó életösztöneik. Egy intelligens nép a mienk. Van egy velünk született intelligencia, ami azonnal behatárolja és megmondja nekünk, hogy mi a mi dolgunk, mi a mi felelősségünk, és mit kell tennünk"

Reméld a legjobbat, és készülj a legrosszabbra

„Brüsszelben ülnek ma egy buborékba, és osztják az észt.”

A puding próbája az evés, a majomnak bele kell ugrania a vízbe

Íme:

A Fidelitas a Facebookon is megosztotta a videót, méghozzá az alábbi ajánlással:

Tökéletes háttérzene munkához és tanuláshoz egyaránt!

Forrás: 444.hu