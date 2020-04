Lackner Csaba kispesti házának udvarán vadonatúj Skoda-terepjáró áll, amely a dokumentumok szerint március közepén kerülhetett forgalomba – írja a Magyar Nemzet, a kocsiról pedig a Hír Tv felvételt is közöl. Az ex-szocialista politikus a kispesti hangfelvételeken már tavaly említette, hogy venne a feleségének egy új Skoda-terepjárót. 15 millió forintig jó vagyok – mondta Lackner barátainak a hangfelvételeken, amelyeken az autóvásárlásról számolt be.

Lackner Csaba, a korrupciós botrányba keveredett kispesti önkormányzati képviselő új autót vett

- írta meg csütörtökön a Magyar Nemzet. A lap egy hangfelvétellel is összeköti az új gépkocsit. Mint írják, az autó megvásárlásáról a „tavaly készült kispesti hangfelvételeken azt mondta Lackner beszélgetőtársainak, hogy a 12,5 millió forint értékű terepjárót Péter már le is foglalózta számára.” A felvételeken az is szerepel, amikor Lackner azt mondja:

Bementem a Wallishoz és úgy voltam vele, hogy 15 millió forintig jó vagyok.

A Hír Tv felvételeket is készített arról, hogy Lacknerék udvarán ott áll a vadonatúj Skoda-terepjáró, amely a dokumentumok szerint március közepén kerülhetett forgalomba.

A Hír Tv felhívta a korábbi szocialista politikust, hogy az új kocsi részleteiről kérdezze, de Lackner nem kívánt nyilatkozni a témában, és letette a telefont.

Lackner Csabáról az őszi önkormányzati választások előtt került elő egy olyan videó, amelyen az akkor még szocialista politikus egy zacskó fehér port lóbál a kezében. Egy hangfelvételen pedig azt mondta, hogy

hülye az, aki az önkormányzati politikában nem tud megkeresni évi 100 millió forintot.

Vélhetően szintén ő beszél kispesti korrupciós ügyekről, gazdasági visszaélésekről és pénzek visszaosztásáról.

A Magyar Nemzetnek nyilatkozott a hangfelvételek készítője, aki szerint a beszélgetések közben Lackner Csaba kokaint is fogyasztott, mint az a Hír TV által bemutatott egyik videófelvételen is látszik – fogalmaz a lap.

Lackner Csabát a választások után kizárták az MSZP-ből, képviselői mandátumát viszont nem adta vissza.

Forrás: Magyar Nemzet, Hír Tv, 24.hu