Megint lecsapott a rendőrség Hadházyék dudálós tüntetésére – videó

Harmadjára tartott dudás, autós demonstrációt Budapesten Hadházy Ákos, Szél Bernadett és a Momentum. A múlt héten sorra büntették a résztvevőket, most is hasonló volt a végkifejlet.

A hvg.hu tudósítása szerint Hadházyt ezúttal nem büntették meg, csak kérdőre vonták, hogy szekszárdi lakosként mit keres Budapesten. Ekkor arra hivatkozott, hogy parlamenti képviselő, munkából jön és még visszamegy dolgozni. A zajkeltést pedig azzal magyarázta, hogy

Bach Máté Passióját hallgatja dudára hangolva.

Szél Bernadettet – miután elővett egy EU-s zászlót – is leintették a rendőrök.

A független képviselőnő a portálnak azt mondta, feljelentést tettek, szabálysértés miatt. Pedig ő sem dudált, ugyanazt a zenét hallgatta, mint Hadházy. A hvg.hu-nak azt mondta,

akkor intették ki a rendőrök, mikor előkerült a kocsiban az uniós zászló.

Elmondta, munkából jött és oda is megy vissza, de most véleményt nyilvánít. A rendőr a veszélyhelyzetben meghozott kormányrendeletre hivatkozva azt mondta, most nem tartható gyűlés. Szél nem ismerte el a szabálysértést, szerinte véleményt nyilvánítani alkotmányos jog.

"Ez egy érdekes játszma lesz a bíróságon, hiszen a véleménynyilvánítás alkotmányos alapjog"

- mondta