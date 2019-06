'89 óta nem volt ekkora tüntetés Prágában, a cseh kormányfő lemondását követelték – videó

Andrej Babis kormányfő és Marie Benesová igazságügyi miniszter lemondását, valamint a cseh ügyészség függetlenségének megőrzését követelték vasárnap Prágában.

Huge protest in #Prague agaisnt Czech PM Babis. Organizers say it is the biggest since the fall of the communism pic.twitter.com/YzrUbalbdY