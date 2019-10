Lövöldözés volt szerdán a németországi Halle városában, a helyi rendőrség első adatai szerint ketten meghaltak.

A Szász-Anhalt tartományi város rendőrsége közölte, hogy a feltételezett elkövetők autóval menekültek el a helyszínről. Szemtanúk szerint

Kicsivel később elfogtak egy embert a támadással összefüggésben – írták a hatóságok a Twitteren.

Halle főpályaudvarát lezárták. A városvezetés bevezette az ámokfutások esetére rendszeresített intézkedéseket,

A Bild című lap a hírportálján azt írta, hogy a támadók egy zsinagógánál nyitottak tüzet, és kézigránátot hajítottak egy zsidó temetőre – ezeket az információkat a rendőrség nem erősítette meg. A lövöldözők elmenekültek, de a rendőrség üldözőbe vette őket, és a várostól mintegy tíz kilométerre keletre, Wiedersdorf településnél

A lap szerint a forgalom elől lezárt településnél jelentős rendőri erőket vontak össze, ami arra utalhat, hogy egy vagy több elkövető elbarikádozta magát.

A Der Spiegel című hírmagazin értesülése szerint a támadók legalább ketten voltak, és megpróbáltak bejutni a városi zsinagógába, ahol éppen 70-80 hívő ünnepelte az engesztelés napját, azaz a jóm-kipúrt.

- fogalmazott Max Privorotzki, a hallei zsidó közösség vezetője a hírmagazin hírportálján (Spiegel Online) közölt beszámolóban.

BREAKING: a woman has been shot dead outside a synagogue in #Halle #Germany.

This comes after a series of police raids, following threats from Far Right potential terrorists.

(via @uaf) https://t.co/URqndpPnKB