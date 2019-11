Olasz adományokból sikerül eltemetni a kint meggyilkolt prostituáltat

Olasz karitatív szervezetek indítottak gyűjtést, hogy a lassan két éve halottasházban fekvő Mata Arietta testét hazaszállítsák.

A 24 éves magyar prostituáltat, Mata Ariettát 2018 januárjában gyilkolta meg egy férfi a Modena melletti Castelfranco Emiliában. A nőt kirabolta, megölte, testét a vonatsínekre dobta.

A nő gyilkosa már börtönben van, korábban is egy nő megöléséért ült. Az albán bűnözők által futtatott Mara Arietta holtteste azonban azóta is a modenai halottasházban van, Pest környékén lakó családjának ugyanis nem volt pénze arra, hogy hazaszállítsák és eltemessék.

Több olasz szervezet azonban adománygyűjtést indított a temetés költségeire, és a Resto del Carlino című nap modenai kiadása szerint össze is gyűlt a pénz a temetésre. A kezdeményezésben nem csak a castelfrancói önkormányzat, hanem a milánói magyar konzulátus is részt vállalt, a magyar Solwodi nevű, nőket segítő szervezet pedig felvette a kapcsolatot Mata Arietta városának plébániájával, az önkormányzattal és a szülőkkel. Mata Ariette hamarosan méltó temetést kap, és november 22-én az olasz segítő szervezetek Modenában is megemlékeznek róla, és két másik, az elmúlt években a környéken meggyilkolt prostituáltról is.

Forrás: hvg.hu