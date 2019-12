Valószínűleg a meleg Jézus miatt támadtak a brazil komikusok székhelyét.

Jézus első megkísértése – ezt a címet kapta egy brazil film. A cím azonban a megtévesztő lehet: Jézust nem Mária Magdolna, hanem egy Orlando nevű férfi kísérti meg.

Jézus annyira nem tud ellenállni a kísértésnek, hogy nem is hezitál sokat: újdonsült párját be is mutatja családjának. Ez a Jézus első megkísértésének alaphelyzete, amit a brazil komikusokat magába tömörítő Porta dos Fundos nevű csoport készített és amit a Netflix mutatott be.

A meleg Jézust kiparodizáló film azonban annyira nem nyerte el egyesek tetszését, hogy

szenteste a Porta dos Fundos Rio de Janeiro-i központjára Molotov-koktélt is dobtak. A csoport szerint a lángokat a biztonsági őrnek sikerült megfékeznie, és az incidens során senki nem sérült meg.

A támadók ugyan nem hagytak semmiféle konkrét utalást arra, hogy tettüket a film miatti felháborodásból követték volna el, azonban nehéz elképzelni bármi más indokot.

A film széles felháborodást keltett, konzervatív vallási csoportok azzal fenyegetik mind a Porta dos Fundost, mind a Netflixet, hogy beperlik őket a keresztényeket sértő tartalom miatt.

A Porta dos Fundos is a filmüknek tulajdonítja a Molotov-koktélos támadást. Mint közleményükben írják: még egységesebben, erősebben, még inkább megihletetten és magabiztosan fognak továbblépni annak érdekében, hogy az ország túlélje a gyűlöletnek ezt a viharát, remélve, hogy a szólásszabadság mellett a szeretetnek is lesz helye.

(reuters.com, azonnali.hu)