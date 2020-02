A február 19-ig a hajón tartott utasok elsöprő többsége 60 év fölötti, négy új fertőzött van.

További harmincnégy utast fertőzött meg a koronavírus a japán partoknál veszteglő, karantén alá helyezett Diamond Princess üdülőhajón, a betegek száma ezzel 175-re nőtt, és négyük állapota súlyos – közölte szerdán Kato Kacunobu japán egészségügyi miniszter. Az összes beteget a Kaganava prefektúra kórházaiban ápolják.

Az óceánjáró fedélzetén eredetileg 2666 utas és 1045 fős legénység tartózkodott, összesen 56 országból. A hajó január 20-án hajózott ki a Tokió melletti Jokohama kikötőből, és február 3-án tért vissza oda. Kiderült azonban, hogy az utasok között volt egy kínai állampolgár, akit megfertőzött a COVID-19-nek elnevezett, újfajta koronavírus. Az illető Hongkongban leszállt a hajóról.

