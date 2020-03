Az egykori pornósztárt padlóra küldte az Olaszországban tomboló koronavírus.

Legalább egy hétre bevásárolt, ráadásul ki sem mozdul a lakásából Staller Ilona, azaz Cicciolina.

– kezdte feldúltan a Blikknek a Rómában élő Cicciolina.

Ilona négy napja magára zárta a lakása ajtaját, és amit csak tudott, felhalmozott a kamrában. Nem ehhez az életformához szokott hozzá, így meglehetősen kényelmetlenül érzi magát az önként vállalt karanténban.

Amennyi ételt csak tudtam, bevásároltam, még a 12 cicámnak is, de hónapokra előre nem lehet... Nem vagyok egy nagy konyhatündér, most mégis itthon főzőcskézem. Eddig hetente jártam fodrászhoz, de most itthon mosom a hajam, félek elmenni még a konditerembe is. Nagyon szeretek mászkálni a városban, de rettegek, hogy elkapom a vírust. Sőt, ha a fertőzést megúszom, akkor is nagy a baj