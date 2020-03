Merész célt tűzött ki Trump: szerinte húsvétig le lehet győzni a koronavírust – ez az elképzelése

Elég sokan kételkednek abban, hogy ez megvalósítható lenne-e.

Merész elképzeléssel állt elő Donald Trump (73) amerikai elnök! Miközben már Amerikában is megállíthatatlanul terjed a koronavírus-járvány, Trump már arról beszélt, hogy húsvétra legyőzhetik a járványt, és a keresztény ünnepet tömött templomokban tudják majd ünnepelni április 12-én, és az országban újra indulhat az élet.

Mivel húsvétig már csak alig két hét van, ez rendkívül merész elképzelésnek számít, a legtöbb országban nem is reménykednek abban, hogy nyár előtt érdemben javulhat a helyzet.

Az USA-ban is súlyos már a járványhelyzet: több mint 55 ezer fertőzöttet tartanak nyilván, a halottak száma meghaladja a nyolcszázat. Trumptól nem szokatlan, hogy blődségeket beszél, a koronavírusról is azt mondta három héttel korábban, hogy nincs ok a pánikra, mivel elkerülhető, hogy elterjedjen az országban.

